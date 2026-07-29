Els delictes a Tarragona cauen un 2,7% en un any

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TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrat que els delictes s'han reduït a la ciutat un 2,7% entre juny del 2025 i maig d'aquest any respecte al mateix període anterior: "Tarragona continua avançant en la bona direcció".
Ho ha dit després de la Junta Local de Seguretat d'aquest dimecres, a la qual han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero, informa en un comunicat la Delegació.
Durant aquest període les diferents unitats de la Guàrdia Civil han investigat 76 delictes, han detingut i investigat 59 persones i han ofert auxili en 54 rescats.
També han efectuat 2.359 controls, 1.437 inspeccions i 600 actuacions administratives.
Viñuales també ha destacat que la seguretat és una responsabilitat compartida que només es pot garantir des de la "cooperació entre administracions i cossos policials", per la qual cosa ha subratllat la col·laboració constant entre tots.