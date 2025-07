Els delictes a Tarragona baixen un 3,2% entre juny del 2024 i maig del 2025

Prieto i Viñuales destaquen la col·laboració policial i els recursos destinats a seguretat

TARRAGONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'infraccions penals a Tarragona s'ha reduït un 3,2% entre juny del 2024 i maig del 2025, en comparació amb el mateix període anterior.

Aquesta és una de les dades que s'han analitzat en la Junta Local de Seguretat local celebrada aquest dimecres, presidida pel delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Prieto ha subratllat "el paper clau de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la ciutat" i ha valorat la col·laboració exemplar, en les seves paraules, dels quatre cossos policials que operen a la capital tarragonina dins el marc de les seves competències, informa la Delegació del Govern central en un comunicat.

En aquesta trobada també hi han participat la subdelegada del Govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero; la delegada del Govern, Lucía López, i els comandaments de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Portuària, a més dels Bombers i representants de Protecció Civil.

Durant l'últim any, s'han organitzat prop de 30 operatius conjunts entre els diferents cossos policials a Tarragona, la qual cosa és "una mostra clara de coordinació i cooperació institucional al servei de la seguretat ciutadana", ha afirmat el delegat.

Prieto ha alertat de la necessitat de combatre la desinformació amb "rigor, transparència i proximitat", i ha afegit que la sensació d'inseguretat no sempre respon a les dades, sinó també a les experiències personals o el que circula per les xarxes socials.

"Cap fet delictiu pot quedar impune. Qui la fa, la paga", ha dit.

ESFORÇOS

Per la seva banda, l'alcalde Rubén Viñuales ha reafirmat el compromís del consistori amb la seguretat ciutadana i ha destacat que els esforços dedicats a la seguretat "estan donant els seus fruits, així ho demostren les xifres".

"Ens queda molta feina per fer, però anem pel bon camí", ha dit el primer edil, després de comprometre's a augmentar els recursos en tecnologia i reforçar la formació de la Guàrdia Urbana, i ha destacat la seva aposta per una seguretat que no sigui només una percepció, sinó una realitat palpable al carrer, en les seves paraules.