Els delictes a l'Hospitalet baixen un 16,24% després de l'aplicació del Pla Bastió

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, han anunciat que el total de fets delictius ha caigut un 16,24% a la ciutat després de l'aplicació del Pla Bastió dels Mossos d'Esquadra l'abril del 2026.
Així ho han constatat en una roda de premsa aquest dilluns després d'una reunió al consistori, en la qual també ha participat el nou director general de la policia catalana, Ferran López, i en què Parlon ha confirmat la continuïtat del Pla Bastió per consolidar-ne l'efecte positiu a l'Hospitalet després del repunt de delictes de l'any passat.
En concret, el total de delictes registrats entre abril i setembre del 2026, el període d'aplicació del Pla Bastió, van baixar un 16,24% i, específicament, els robatoris violents van caure un 20,63%; els robatoris en interior de vehicles, un 43,2% i els furts, un 18,31%.
Així mateix, comparant el total de delictes registrats a l'Hospitalet els 8 primers mesos de l'any, el 2025 n'hi va haver 22.759 respecte als 21.096 d'aquest 2026, un 7,31% menys, descens que baixa fins al 13,5% tenint en compte únicament els delictes convencionals i obviant, per exemple, els delictes cibernètics.
Per la seva banda, Quirós ha agraït a Parlon la seva implicació amb l'Hospitalet i s'ha emplaçat a continuar treballant des del consistori per mantenir les bones xifres de delictes: "La ciutat té un compromís i les coses estan canviant", ha remarcat l'alcalde.