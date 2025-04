Els delictes a Catalunya baixen un 5% en el primer trimestre respecte al mateix període de 2024

Esquius assegura en el Dia dels Esquadres que Mossos prioritza lluitar contra la multirreincidencia

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha afirmat que els delictes a Catalunya han baixat un 5% en el primer trimestre d'aquest 2025 respecte al primer trimestre de 2024.

Ho ha dit en l'Acte Nacional del Dia de les Esquadres 2025, un acte que s'ha celebrat aquest divendres en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) i que ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.

Esquius ha afirmat que la policia catalana està prioritzant la lluita contra la multireincidència --o multideteniguts--, una "xacra que s'ha d'atacar des de diferents àmbits", segons ell.

A la seva arribada CCIB, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de Parlon, del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i d'Esquius, ha passat revista a la Guàrdia d'Honors i a les unitats de Mossos i ha saludat als comissaris del cos.

ACCIONS CONTRA LA MULTIREINCIDÈNCIA

Davant de la problemàtica de la multireincidència, Esquius ha advocat per accions més transversals, l'ampliació d'equips específics, la millora del coneixement del problema, la comunicació amb els jutjats i la coordinació amb policies locals.

"Això passa per ser més àgils, flexibles i transversals. Per tenir una perspectiva més àmplia de les causes per provocar un canvi i poder neutralitzar als delinqüents", ha explicat.

SOCIETAT "MÉS COMPLEXA"

El comissari cap ha subratllat el context actual com una societat "més complexa, multicultural i diversa entre els seus orígens", un factor que més que un problema i una fragilitat, és un valor i una fortalesa, en un context social que avança a gran velocitat, textualment.

Per això i davant d'aquesta situació, ha reivindicat "activació i reflexió, nervi i temprança, i observació i escolta", per poder així reconèixer el bon treball de tots els policies que incideixen i treballen per lluitar contra els fets delictius.

Com a reptes del futur, ha advocat per millorar l'atenció de víctimes de violència de gènere amb la creació de la comissaria de la dona i recuperar el patrullaje més proper.

Finalment, ha llançat un missatge d'optimisme a la ciutadania, ja que, segons ell, ara són més Mossos que mai amb 19.000 agents en total, una xifra que ascendirà als 25.000 pròximament per expressar el seu compromís "ferm" amb Catalunya i la seva seguretat i convivència.

ASSISTENTS

A l'acte també han assistit comandaments d'altres cossos policials: el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro; l'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez i el Cap Superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez.

D'altra banda, ha estat present delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramón Espadaler, el secretari de seguretat general de Departament d'Interior, Tomás Carrión, i diversos diputats del Parlament, Congrés i Senat, així com alcaldes i regidors.

Així mateix, han assistit el fiscal superior de Catalunya, Francisco Banyeres de Mariola; la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, així com altres representants judicials, fiscals, consulars i polítics.