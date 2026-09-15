Els delictes a Catalunya baixen un 8,4% fins a agost en 2026, fins als 361.074

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
En l'entorn físic cauen un 12,3% interanual i els virtuals descendeixen un 0,8%
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els delictes a Catalunya han descendit un 8,4% en els vuit primers mesos del 2026 respecte al mateix període de l'any anterior, amb 361.074 delictes en total i una taxa de 44,32 delictes per cada 1.000 habitants.
Així es desprèn de les dades valorades en el X Comitè de Seguretat i Justícia celebrat d'aquest dimarts en el Palau de la Generalitat, i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, informa la conselleria de Justícia en un comunicat.
També han participat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i la nova comissaria cap del cos, Sílvia Catà.
Fins a l'agost, la caiguda dels delictes s'ha registrat principalment en l'entorn físic, on han disminuït un 12,3% respecte a l'any previ, fins als 307.497 i fins a suposar el 37,75% del total, i els registrats en l'entorn virtual han caigut un 0,8% i suposen un 6,58%.
RESPOSTA JUDICIAL
Les dades també mostren una reducció del temps de resposta en els judicis immediats per delictes lleus a Barcelona, amb un termini de 10 dies de vista a tancament d'agost, enfront dels 8,8 mesos que hi havia a la fi de 2024.
Respecte als judicis ràpids, els aseñalamientos dels jutjats penals se situen actualment en 13,2 mesos vista i els jutjats de reforç treballen a cinc mesos vista, detalla el departament, que ha afirmat que el Govern de Catalunya "continua desplegant mesurades per descongestionar els òrgans judicials i millorar els temps de resposta".