Els delictes a Barcelona baixen un 11,2% en el primer semestre respecte a l'any passat

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Els delictes han baixat un 11,2% a Barcelona ciutat el primer semestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat i les detencions un 6,7%, han anunciat aquest dilluns l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en una roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat.
També hi han assistit el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle; el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius; la comissària en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Montserrat Estruch, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
A la capital catalana hi ha hagut 74.350 delictes (respecte als 83.705 de l'any passat) i la majoria han estat contra el patrimoni, principalment furts, que en concret han experimentat un descens del 13,5%.
Un 83,4% dels delictes a Barcelona són patrimonials i un 47,2% del total són furts, seguits dels robatoris amb força i amb violència i intimidació.
S'han registrat fins al juny 9 homicidis (2 per violència de gènere, 4 tirotejos i 3 apunyalaments), 3 dels quals estan relacionats amb el crim organitzat i en 5 casos n'han pogut detenir els presumptes autors.