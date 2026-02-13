Els delictes a Barcelona baixen un 6,1% el 2025 respecte a l'any anterior

Els Mossos van registrar 1.179 delictes per agressió sexual, un 4,4% més
Barcelona va registrar el 2025 un total de 169.022 delictes --87.321 dels quals furts-- la qual cosa suposa un descens del 6,1% respecte als 180.097 de l'any anterior, segons han anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest divendres.
A la trobada també hi han assistit el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle; el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius; la comissària en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Montserrat Estruch, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
Durant l'any passat es van produir 793.673 actuacions (un 4,7% més) i es van fer 29.833 detencions, un 4,7% més respecte a les 28.487 del 2024; es van investigar penalment 49.215 persones, 1.705 menys que el 2024 (-3,2%) i es van dur a terme un total de 6.207 dispositius (un 0,8% menys), en els quals es va identificar unes 400.343 persones (un 15,5% més).
El delicte més denunciat a la capital catalana continua sent el furt, ja que el 2025 se'n van registrar 87.321, un 7,6% menys que el 2024; de fet, més de la meitat dels delictes a Barcelona són furts, dels quals el 40% es cometen a l'espai públic, el 33,6% en un establiment i el 21,8% al transport.
MULTIREINCIDÈNCIA
El 2025 es van detectar 470 multireincidents que van ser detinguts 4.001 vegades per 9.726 fets penals imputats, la majoria furts i robatoris amb violència o intimidació (un 63,1%).
En aquest sentit, la policia catalana va desplegar a l'abril el pla Kanpai, dispositius a tot Catalunya per detenir multireincidents, si bé a Barcelona i l'àrea metropolitana se n'han dut a terme 8, en què es van registrar 251 detencions i 118 investigats.
La comissària Estruch ha explicat que dels 5 multireincidents detectats pels Mossos, amb més de 350 antecedents, 4 ja han ingressat a la presó, per la qual cosa ha valorat la coordinació amb la judicatura per poder-los condemnar i que "estiguin un temps fora de circulació".
En preguntar-li pel seu desplaçament de la ciutat cap a altres zones, Estruch ha respost que són delinqüents que "busquen l'oportunitat", i ha exemplificat que durant la celebració de congressos com el Mobile World Congress (MWC) poden actuar a Barcelona per aquest motiu.
ROBATORIS
Quant als robatoris amb violència i intimidació, ocupen un 7,6% sobre el total de delictes a Barcelona i van augmentar un 0,5% respecte al 2024.
Per aquests delictes, es van produir 3.802 detencions sobre un total de 2.340 persones diferents (un 13,8% més de detencions) i els Mossos indiquen que el perfil de l'autor que comet aquests robatoris actua sol, a l'espai públic i sense armes, ja que amb una estrebada (sense causar lesions a la víctima), s'emporta el mòbil o la cartera; concretament, el 4,1% són menors i el 14,7% més grans de 65 anys.
AGRESSIONS SEXUALS, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DOMÈSTICA
El 2025 es van registrar 1.179 delictes d'agressió sexual, un 4,4% més que el 2024, una dada que Estruch ha vinculat al fet que "es denunciï més", i es va atendre 4.679 víctimes al Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes (SIAV), un 14% menys que el 2024; no obstant això, van augmentar un 2% les ordres de protecció (2.784) i un 4% el seguiment a víctimes (3.326).
El SIAV atén totes les víctimes de violència domèstica i de gènere, matrimonis forçats, mutilació genital femenina, violències sexuals o delictes d'odi i discriminació.
Quant a la violència de gènere, els delictes en general es van reduir un 4,8%: els delictes d'amenaces un 20,3% i els delictes de maltractament o violència habitual en l'àmbit de la llar un 6,8%; no obstant això, van augmentar els delictes de trencament de condemna amb resolució judicial un 14,7% i es van produir dos homicidis en aquest àmbit.
En l'àmbit de la violència domèstica, mentre que les coaccions van baixar un 11,7%, els trencaments de condemna van augmentar un 3,2%, les amenaces un 2,6% i els maltractaments un 1,7%, i es va produir un homicidi.