Els concerts de la Mercè d'Estrella Damm reuniran Love of Lesbian, La Pegatina i Svetlana

També se celebrarà el Barcelona Acció Musical a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Els concerts d'Estrella Damm amb motiu de la Mercè reuniran el dissabte 26 de setembre, a partir de les 20 hores a l'escenari Mediterràniament de la platja del Bogatell, Love of Lesbian, La Pegatina, Svetlana i Al·lèrgiques al Pol·len, per commemorar el 150è aniversari de la companyia, han informat en un comunicat aquest dimecres.
Al·lèrgiques al Pol·len inaugurarà la nit en plena gira del disc '1 hora de rock', una proposta carregada d'energia que reafirma la seva identitat.
La Pegatina agafarà el relleu amb un directe que combinarà els grans èxits que han marcat la seva trajectòria amb les cançons de l'últim disc 'Fuegos del barrio'.
A les 23 hores arribarà l'actuació de Love of Lesbian, en el que serà una de les últimes oportunitats per veure la banda barcelonina en directe abans de la seva retirada dels escenaris, després de gairebé tres dècades de trajectòria.
A la matinada, Svetlana tancarà la nit estrenant el seu nou directe en format banda amb una fusió d'electrònica, eurodance, rumba i rumbatón.
BAM A L'ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM
La celebració de la Mercè d'Estrella Damm es completarà amb la programació del BAM - Barcelona Acció Musical a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, els dies 26 i 27 de setembre a partir del migdia.
L'espai esdevindrà un punt de trobada per a la creació musical emergent del territori, amb artistes que presentaran noves propostes i directes, combinant propostes de cançó d'autor, folk, pop, músiques urbanes, rock i electrònica experimental.
A més a més, el públic podrà gaudir de 'foodtrucks' locals i altres activitats, com tastos gratuïts per descobrir les diferents cerveses de Damm.