Els concerts a Catalunya recuperen i milloren les xifres prepandemia el 2022, segons la Sgae

Les arts en viu van recaptar un 83,8% més respecte al 2021 però continuen per sota del 2019



BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Societat General d'Autors i Editors (Sgae) ha destacat el creixement de la música popular a Catalunya, que és l'únic sector de les arts en viu que recupera i millora les xifres de la pandèmia de la covid-19 quant a nombre de concerts i recaptació, amb un 10,3% i un 13,5% més que el 2019 respectivament, sobretot gràcies a la consolidació dels macrofestivals i de les grans gires.

Així es desprèn de l''Anuari Sgae 2023 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals' que han presentat aquest dimarts en una roda de premsa el director general de la Fundació Sgae, Rubèn Gutiérrez, i el director de Sgae Catalunya, Lluís Gómez.

Gutiérrez ha aclarit que les xifres de la música popular són una "excepció" dins del conjunt d'arts en viu amb un 29,4% més de concerts, un 104,4% més d'assistència i un 123,8% més en recaptació el 2022 respecte al 2021, número que ha permès al sector recuperar les xifres prepandemia a excepció de l'assistència, que és un 8,8% inferior respecte al 2019.

En conjunt, el 2022 va suposar "una important recuperació" per a les arts en viu, tant escèniques, musicals com audiovisuals, que van recaptar un 83,8% més que l'any anterior, tot i que les xifres encara no són suficients per cobrir la bretxa generada per la pandèmia, ha explicat Gutiérrez.

En comparació amb el 2021, l'assistència va augmentar un 76% i l'oferta un 23,8% segons aquest anuari que recull dades d'arts escèniques, música clàssica, música popular, cinema, música gravada, televisió, ràdio i noves tecnologies, entre altres sectors.

ARTS ESCÈNIQUES

Les arts escèniques a Catalunya han registrat un increment el 2022 del 14,6% en nombre d'assistents i del 18,9% en recaptació respecte al 2021, tot i que no s'aconsegueixen les xifres prèvies a la crisi sanitària provocada per la covid-19 amb un 14,2% menys d'oferta, un 48,7% menys en nombre d'espectadors i del 38,7% en recaptació respecte al 2019.

La disciplina amb més pes dins les arts escèniques és el teatre, que concentra el 94,2% de les representacions, el 87,4% de l'assistència i el 85,3% de la recaptació, seguit de la dansa, l'òpera i la sarsuela.

MÚSICA

Quant a la música clàssica, hi ha hagut el 2022 un increment del 21,6% en el nombre de concerts, del 72% en assistència i del 78,9% en la recaptació respecte al 2021, tot i que en comparació amb el 2019 suposa un 22,3% menys en nombre de concerts, un 47,9% en assistència i un 37,1% en recaptació.

Catalunya va concentrar l'11,8% dels concerts de música clàssica de l'Estat el 2022, la qual cosa la situa en quarta posició, mentre que és la segona comunitat autònoma que més va recaptar per aquests concerts, amb el 23,3% del total recaptat.

MÚSICA GRAVADA I CINEMA

Respecte a la música gravada, la vendes van concentrar 402,24 milions d'euros, dels quals 85,9% es corresponen al mercat digital i el 14,1% el mercat físic, gràcies a la consolidació de la venda de vinils, que el 2022 va pujar un 15,3% més que el 2021.

Quant al cinema, Catalunya va registrar el 2022 un 35,8% més de sessions, un 44,4% més d'assistència i un 46,6% més de recaptació en comparació de l'any anterior, tot i que els tres indicadors baixen respecte al 2019: un 16,5%, un 40,1% i un 37% menys, respectivament.