Els concentrats a la UB respondran amb "unitat" a un possible desallotjament

Plantegen una vaga estudiantil de cara a la setmana vinent

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Els universitaris concentrats al pati de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) per donar suport a Palestina han assegurat que respondran amb "unitat i contundència" a un possible desallotjament aquest diumenge, ja que l'edifici és col·legi electoral aquest 12M.

En una roda de premsa aquest divendres a l'Edifici Històric de la UB, el portaveu d'Acampada per Palestina UB, Marc del Alcázar, ha assenyalat que no entendrien "de cap de les maneres que l'acampada fos desallotjada diumenge", ja que assegura que no impedeixen la celebració de la jornada electoral.

Han recordat que dimecres el claustre extraordinari de la UB va aprovar la moció per exigir als màxims òrgans de la universitat la ruptura de relacions amb centres d'Israel, i que mantindran l'acampada fins que vegin "accions concretes" de la universitat.

Asseguren que ara per ara no han tingut cap comunicació de la Junta Electoral per desallotjar l'edifici i, davant un eventual desallotjament, han advertit: "Estem preparats i sabem com reaccionar".

Un altre dels membres del moviment, Pablo Castilla, ha insistit que l'acampada no molesta per a la jornada electoral del 12M i ha considerat necessari mantenir la protesta diumenge: "Estem clarament en un moment d'excepcionalitat quan el Govern central i la Generalitat n'estan sent còmplices".

EXIGEIXEN "UN COMPROMÍS ESCRIT"

En el manifest que han llegit aquest divendres, defensen que mantindran l'acampada diumenge perquè estan defensant els drets de Palestina: "No permetrem que una protesta que defensa la vida i els drets d'un poble acabi amb violència i repressió contra els seus defensors".

Sobre fins quan mantindran l'acció, han assenyalat que no aixecaran l'acampada fins que es facin efectius els punts de la moció i han insistit que es "ratifiqui el mandat democràtic derivat del claustre".

"Exigim a l'equip rectoral un compromís escrit que asseguri la ruptura de totes les relacions econòmiques, polítiques i acadèmiques amb les institucions i empreses israelianes i aquelles còmplices del genocidi", afegeixen.

A més, han instat l'equip rectoral de la UB a convocar una sessió extraordinària del consell de govern de la universitat, tan aviat com sigui possible, de cara a la setmana vinent: "No volem que aquestes resolucions es quedin només en paraules i declaracions d'intencions".

VAGA

D'altra banda, Marc del Alcázar ha explicat que estan en contacte amb organitzacions juvenils per plantejar de cara a la setmana vinent la convocatòria d'un vaga estudiantil a Catalunya en solidaritat amb Palestina.

"Volem que sigui la punta de llança d'un moviment que ha de continuar creixent", i en culminar la roda de premsa el centenar de concentrats ha corejat lemes com 'No és una guerra és un genocidi', 'Palestina, llibertat' i 'Boicot a Israel'.