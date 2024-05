Els concentrats a la UB per Palestina mantindran l'acció fins diumenge

Es posen a disposició del Rectorat i la Junta Electoral per no "dificultar" el 12M

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

Els universitaris concentrats al pati de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) per fer costat a Palestina han assegurat que mantindran l'acció fins diumenge, quan se celebren les eleccions catalanes.

En un comunicat d'aquest dimecres, han explicat que no pararan "fins que es trenqui la cadena de complicitats internacional que fa possible que Israel cometi el genocidi amb impunitat, violant totes les normes del dret internacional".

"L'acampada no s'aixecarà fins que veiem accions concretes de les universitats i els governs català i espanyol", afirmen, després que dimarts a la nit van arribar a ser entre 80 i 100 persones acampades i entre 100 i 150 participants en l'assemblea.

Segons expliquen en el comunicat, el rector de la UB, Joan Guàrdia, ha advertit que l'Edifici Històric de la universitat serà un col·legi electoral aquest 12M i que "no s'oposarà al desallotjament de l'acampada", i els concentrats han reiterat que l'acció és per defensar els drets de llibertat d'assemblea.

"No acceptem aquesta excusa perquè la nostra acampada, als jardins de l'edifici, no és cap impediment per desenvolupar la jornada electoral amb normalitat", han insistit.

"CAP INTENCIÓ" D'AFECTAR LA JORNADA ELECTORAL

En unes declaracions a Europa Press, el portaveu d'Acampada per Palestina a la UB, Marc del Alcázar, ha afirmat que no tenen "cap intenció de dificultar o intervenir en la jornada electoral", i que es posen a disposició del Rectorat de la UB i la Junta Electoral per veure com es poden organitzar.

"Fem una protesta democràtica i pacífica i la nostra intenció és que la protesta i la jornada electoral puguin conviure sense cap problema", ha remarcat.

ACCIONS

Aquest dimecres a les 14.30 hores se celebra un claustre extraordinari a la UB per votar una moció per trencar relacions institucionals i acadèmiques amb universitats, centres de recerca, empreses i altres institucions israelianes.

A més a més, el col·lectiu ha convocat una concentració aquest dimecres a les 19 hores a la plaça Universitat de Barcelona per la "brutal ofensiva israeliana contra la ciutat palestina de Rafah, que 76 anys després recorda que la Nakba (catàstrofe) no s'ha acabat".