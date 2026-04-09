Els Cinemes Verdi celebren el seu centenari amb la mostra 'Cent anys de llums i somnis'

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona acull, del 8 al 23 de maig, l'exposició 'Cent anys de llum i somnis. Cines Verdi 1926-2026', amb la qual la sala de cinema celebra el seu centenari.
L'exposició repassa la trajectòria del cinema des dels seus orígens el 1926, quan va obrir com a Salón Ateneu Cinema al carrer Verdi, fins a convertir-se "en un referent del cinema independent i d'autor a la ciutat", informen els Verdi en un comunicat d'aquest dijous.
La mostra destaca alguns moments clau de la seva història, com l'any 1983, quan Enric Pérez va assumir la programació i va impulsar la projecció regular de cinema independent en versió original subtitulada, una aposta "pionera" a Barcelona.
També es posa en relleu "la seva capacitat de resiliència davant les crisis del sector", particularment el 2014, quan l'equip d'A Contracorriente Films va garantir la continuïtat del projecte.
El programa commemoratiu també inclou la publicació del llibre 'Cinemes Verdi 100. 1926-2026', a més de l'anunci de 2 sales noves que se situaran a l'espai d'un antic supermercat contigu als cinemes.