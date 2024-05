Els centres educatius catalans no podran triar els seus perfils docents per al curs vinent

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha comunicat a la direcció dels centres educatius que aquest estiu no podran crear noves places de docent amb perfil singular, que són les vacants que cada escola o institut pot definir "d'acord amb el seu projecte educatiu", afirmen fonts del departament a Europa Press.

Es tracta de la resolució de la Conselleria sobre l'adjudicació de destinacions provisionals per al curs vinent i implica que es mantindran les places que actualment estan perfilades --més de 9.000-- i que "no es crearan nous llocs de treball amb perfil professional", ha avançat el diari 'Ara' aquest divendres.

El departament explica que és perquè "necessita limitar temporalment el nombre de vacants, per garantir l'adjudicació de destinacions per als més de 20.000 nous funcionaris" nous després del procés d'estabilització.

Segons indica el Decret 39/2014, de regulació dels procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, els centres educatius han de tenir "com a mínim" la meitat de la plantilla amb places de professor ordinàries, per la qual cosa l'altra meitat poden ser places perfilades.

Els perfils per a aquestes places són docents amb competència lingüística --anglès, francès, italià i alemany--; competència digital; atenció a la diversitat; gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o ensenyaments de règim especial; lectura i biblioteca; suport lingüístic; o educació plàstica; i el departament diu que treballa per actualitzar aquest catàleg.