Els centres d'atenció al viatger de Catalunya van vacunar més de 69.000 persones el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Els centres d'atenció al viatger de Catalunya van administrar 130.953 vaccins a 69.663 viatgers el 2025 segons dades provisionals, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
Suposa un augment respecte al 2024 (quan van ser 114.330 vacunes a 65.282 viatgers) i al 2023 (91.747 vacunes a 55.942 viatgers), la qual cosa mostra una "recuperació progressiva de l'activitat" després de la pandèmia.
Salut insisteix en la importància de consultar amb antelació les recomanacions sanitàries del país o països on es viatja, que a més poden variar segons la zona concreta que es visita, l'època de l'any, el tipus de desplaçament, la durada de l'estada i les activitats previstes.