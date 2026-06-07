Els 5 catalans que viatjaven en l'Hondius donen negatiu en hantavirus i es confinaran a les seves cases

Carlos Luján - Europa Press
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
Els 5 residents catalans que viatjaven a bord del creuer MV Hondius en el qual es va originar un brot d'hantavirus i que romanien aïllats i en observació l'el Hospital Gómez Ulla de Madrid, després de ser identificades com a contactes de casos d'hantavirus, han donat negatiu en l'última PCR practicada aquest dissabte i han estat traslladats als seus domicilis per continuar amb l'aïllament.
Segons ha informat en un comunicat aquest diumenge el Departament de Salut de la Generalitat, aquestes persones seguiran en situació d'aïllament seguint els protocols de vigilància epidemiològica establerts.
Així, seguiran aïllats 14 dies més (fins a completar els 42 que fixa el protocol), amb seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt per part de Salut Pública i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en un dispositiu que continua en coordinació amb les autoritats sanitàries estatals.