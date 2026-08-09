Els catalans podran veure l'eclipsi des d'uns 30 punts oficials, la majoria a Tarragona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya disposarà d'uns 30 punts oficials d'observació, la majoria concentrats a la província de Tarragona i amb més d'un lloc per localitat, per poder apreciar l'eclipsi total de Sol del pròxim 12 d'agost.
Segons informa la Generalitat al web oficial de l'eclipsi a Catalunya, el Govern, juntament amb els municipis situats a la franja de totalitat de l'eclipsi, ha identificat una sèrie d'emplaçaments que "compleixen els criteris de seguretat i capacitat" per ser punts d'observació recomanats, i es distribueixen en un total de 18 localitats seleccionades.
Es tracta d'espais amplis, "d'accés i mobilitat segurs, amb bones condicions de visibilitat i que vetllen per la protecció del medi natural" i la viabilitat logística i de serveis mínims per a grans afluències de públic.
MUNICIPIS ESCOLLITS
Segons la informació publicada per cada consistori al seu web, consultada per Europa Press, a Alcanar hi haurà 3 punts d'observació (la Plaça de la Lluna, la Moleta del Remei i La Fanecada); a Altafulla 3 (el Mirador dels Munts, l'Ermita de Sant Antoni i la zona del carrer de la Bassa); a Amposta 1 (Polígon de l'Oriola); Camarles, 1 (Pla de Camarles); Cambrils, 1 (Cooperativa agrícola); i a Constantí també 1 (aparcament del carrer Joan Miró).
Altres municipis seleccionats són Gandesa (al Polígon Industrial la Plana); L'Aldea (zona d'observació de Carvallo); L'Ametlla de Mar (camp de futbol municipal); Les Borges Blanques (a la LV-371, darrere del camp de futbol); Lleida (Turó de la Seu Vella i Els Mangraners); Montbrió del Camp (a la parcel·la del camí de Palomeres); Móra la Nova (explanada darrere el CAP); i Reus (Parc de la Festa).
Completen la llista Santa Bàrbara (a la parcel·la rústica de la carretera de la Galera); Tarragona (amb 6 espais: Bonavista, Anella Mediterrània, Parc del Francolí, aparcament Campus Sescelades, Port Marina Tarraco i el camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau); Torredembarra (polígon industrial de Roques Planes) i Valls (carrer Blanquers del polígon industrial).
A banda d'aquests municipis escollits com a punts oficials d'observació, l'eclipsi solar es podrà veure des de qualsevol lloc comprès en la franja de totalitat: en aquest sentit, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en col·laboració amb la Generalitat, ha elaborat un mapa de visibilitat interactiu per identificar les zones on l'eclipsi serà observable.
En altres zones de Catalunya, fora de la franja de totalitat, com és el cas de Barcelona, es podrà gaudir també de l'eclipsi tot i que aquest es veurà de forma parcial -la Lluna ocultarà entre un 98 i un 99% del Sol-: el Castell de Montjuïc obrirá de forma excepcional el 12 d'agost, de 19 a 21.30 h, per poder observar el fenomen.
EL DARRER ECLIPSI TOTAL A CATALUNYA VA SER EL 1905
A Catalunya no es vivia un eclipsi total solar des de fa més d'un segle, ja que el darrer eclipsi total de Sol visible des de algun punt del territori català es va produir el 30 d'agost de 1905, fa gairebé 121 anys.
Més enllà del d'aquest 2026, el següent no es produirà fins al 17 de novembre de 2180 i després caldrà esperar més de dos segles i mig per tenir una nova oportunitat: serà el 2433.
En el del 12 d'agost, la franja de totalitat travessarà el terç sud del territori català per localitats com Tarragona i Lleida, entre altres, que tindran visió completa del fenomen, encara que amb diferents durades --com més es vagi cap al sud, més durarà el moment total de l'eclipsi, amb fins a 1 minut i mitjà en municipis com Amposta--.
Aquest fenomen astronòmic tindrà lloc entre les 19.30 i les 21 hores, en funció de la ubicació, i des del web de l'eclipsi a Catalunya es recomana consultar els webs dels ajuntaments dels diferents municipis seleccionats per tenir més informació sobre llocs d'aparcament i fins i tot reservar entrades per accedir als recintes habilitats per a l'observació.
RECOMANACIONS
Es recorda també que mirar directament al Sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, per la qual cosa es recomana utilitzar exclusivament ulleres amb filtre solar certificades segons la norma ISO 12312-2.
També es poden fer servir mètodes d'observació indirecta, com els telescopis equipats amb filtres solars adequats o el mètode 'pinhole', que consisteix a deixar passar la llum del Sol a través d'un petit orifici per projectar la seva imatge sobre una superfície llisa, evitant mirar directament a l'astre.
Sols es podran treure les ulleres quan la totalitat de l'eclipsi sigui completa, és a dir, quan el disc solar estigui totalment ocult, ja que l'ús d'ulleres de protecció impediria veure la corona solar o les estrelles i planetes; i així que reaparegui la llum del Sol se les hauran de tornar a posar.
Alguns ajuntaments recorden que tampoc no s'ha de mirar al Sol a través de cap instrument òptic (com càmera de fotos o binocles) si no compten amb el filtre adequat, que s'ha de situar sempre davant de l'objectiu, i també es recomana protegir els objectius de les càmeres dels mòbils, que també poden patir danys.