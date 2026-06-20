Els 5 catalans de l'Hondius' ja poden sortir de casa amb l'alta d'hantavirus

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
Els 5 catalans que viatjaven en el creuer MV Hondius, on va començar un brot d'hantavirus, han estat donats d'alta i ja poden sortir de casa i fer vida normal: les 5 persones estan "en bon estat de salut i asimptomàtiques".
Aquest divendres van donar negatiu en l'última PCR, després d'estar 14 dies a les seves cases quan van obtenir l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid (on van començar la quarantena de 42 dies en total), informa el Departament de Salut de la Generalitat aquest dissabte per la tarda en un comunicat.
El Departament destaca que els han fet seguiment diari des de la Subdirecció de vigilància epidemiològica i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).