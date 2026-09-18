Els castellers impulsen un nou casc infantil i un protector facial complementari

El model millora la fixació i l'adaptació del casc al cap
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha presentat un nou casc infantil i un protector facial complementari, dos elements de protecció pensats per a la canalla que ocupa el pom de dalt (els tres pisos superiors) de les estructures.
Els primers models, presentats aquest divendres a la Conselleria de Cultura, es provaran a plaça el 24 de setembre en les diades de Barcelona i Tarragona, amb la participació de 12 colles locals, prèviament a una distribució més general prevista per als pròxims mesos.
La nova protecció és fruit de dos anys de feina conjunta entre la CCCC, l'empresa NZI, fabricant de cascos des del 2006, i l'Hospital Sant Joan de Déu, que des del novembre del 2025 col·labora en el disseny final i l'optimització de les talles, i el suport de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i CaixaBank.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat que aquest nou casc és el resultat d'"una feina conjunta" de les colles, els equips tècnics, les empreses especialitzades i els professionals de la salut, amb el suport de les administracions públiques.
Ha dit que les administracions tenen la responsabilitat de "donar suport a les comunitats que mantenen viu aquest patrimoni", i ha destacat la importància dels castells i els valors que representen.
Hernández ha destacat que es fa "un pas endavant" per reforçar la seguretat de la canalla, que són el futur dels castells.
El nou model té com a objectiu millorar la fixació i l'adaptació del casc a totes les mesures del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral: a aquestes mesures s'incorpora un protector facil semirígid, de poliestirè, que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
INCORPORACIÓ PROGRESSIVA
La incorporació del nou casc es farà de manera progressiva i gradual: durant un període de transició, el casc actual i el nou model conviuran, ja que l'antic, vigent des del 2006, ha demostrat ser un element de protecció eficient.
El president de la CCCC, Albert Torres, ha assegurat que el nou casc i la màscara facial són "la prova que la protecció de la canalla és una prioritat".
El projecte de protecció s'emmarca en la campanya 'Evolucionem' impulsada per la CCCC per posar en valor com la cultura popular avança i es renova sense renunciar als seus orígens.