Els Castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del XXX Concurs de Castells

AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
TARRAGONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
Els Castellers d'Esparreguera (Barcelona) han guanyat la primera jornada del XXX Concurs de Castells, celebrada aquest diumenge a Torredembarra (Tarragona) com a prèvia del proper dissabte i diumenge, quan se celebraran les dues últimes jornades del concurs.
La colla del Baix Llobregat ha aixecat castells com el 5d7a, el 5d7, 3d7 aixecat per sota i el 7d7, segons ha informat l'Ajuntament de Tarragona en un comunicat.
El segon lloc ha estat per la Colla Castellera de Figueres (Girona), amb un 5d7, 2d7 i 7d7, i han completat el podi els Castellers de Cerdanyola (Barcelona), que han completat una actuació amb el 2d7, 4d7a i el 3d7.