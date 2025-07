Els Bombers van atendre 53 avisos no greus per les pluges, sobretot a Badalona i el Barcelonès

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat van atendre 53 avisos pel temporal de pluja a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (REMNord) des de les 20.30 de divendres fins a les 10.30 d'aquest dissabte, sobretot a la comarca del Barcelonès (42 avisos, 22 dels quals a Badalona).

No hi ha hagut incidents greus i la majoria dels avisos van ser per arbres caiguts, informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

La REMNord inclou les comarques barcelonines del Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.