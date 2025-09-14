Els bombers troben el cos sense vida d'un home sota els enderrocs de l'explosió a un bar de Vallecas

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Madrid han trobat el cos sense vida d'un home sota els enderrocs de l'explosió que es va produir aquest dissabte en un bar al districte de Puente de Vallecas i la detonació del qual també va afectar l'edifici d'habitatges situat sobre del local.
Emergencias Madrid ha informat aquest diumenge que als 25 ferits cal sumar una víctima mortal, després que una nova recerca dels bombers juntament amb la unitat canina de la policia trobés les restes d'un home.
Una psicòloga de SAMUR - Protección Civil ha atès els familiars de la víctima mortal.
El succés es va produir al bar Mis Tesoros del carrer Manuel Maroto, situat al districte de Puente de Vallecas, cap a les 15.00. Entre els ferits, hi ha tres en estat greu i dos de potencialment greus.