Els Bombers treballen en un nou incendi de vegetació forestal a Aiguamúrcia (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 24 dotacions, 6 d'elles aèries, aquest diumenge a la tarda en un nou incendi de vegetació forestal a la Vall d'Infern, a Aiguamúrcia (Tarragona), on ja es va iniciar un incendi dimecres passat.
Segons ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press, l'avís s'ha rebut a les 15.57 hores i hi ha 75 efectius treballant a la zona.
Han explicat que l'incendi està sent empès pel vent de marinada i crema vegetació forestal "en alta intensitat i en ascendent".
Entre els efectius desplegats hi ha integrants del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (Epaf), i compten amb l'ajuda de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) a la zona.
Aquest incendi es produeix després de l'iniciat dimecres passat en Pla de Manlleu, també a Aiguamúrcia, que ja està controlat pels bombers.