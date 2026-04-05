Els Bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal a Capafonts (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en un incendi forestal originat a Capafonts (Tarragona), prop del Pont de Goi, amb 9 dotacions, dues d'elles avions de vigilància i atac.
Els bombers han rebut l'avís a les 11.53 hores d'aquest diumenge, segons han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
A més, treballen en un altre incendi en Montargull (Lleida) amb 7 dotacions, una d'elles aèries, després de rebre l'avís a les 10.24 hores, encara que expliquen que la intensitat de l'incendi és baixa i a la zona no fa vent.