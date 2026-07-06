Els Bombers treballen en 3 incendis simultanis a Sentmenat, Carme (Barcelona) i Artesa (Lleida)

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns a la tarda en tres incendis simultanis de vegetació a Sentmenat (Barcelona), amb 66 dotacions, a Artesa de Segre (Lleida) amb 27 i a la comarca de l'Anoia entre Carme i la Pobla de Claramunt (Barcelona) amb 13.
A Sentmenat s'ha ordenat el confinament de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats de població pel ràpid avanç de les flames: el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i el nord de Castellar del Vallès, expliquen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Coincideixen amb l'incendi de vegetació des de divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona), que concentra 40 dotacions i 180 efectius per intentar-lo controlar aquest dilluns.