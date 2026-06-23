Els Bombers treballen en un incendi de vegetació en una zona de "molt difícil accés" a Tremp (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts a la tarda en l'extinció d'un incendi de vegetació en una zona de "molt difícil accés" a Tremp (Lleida), han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'ha rebut a les 15.16 hores i el foc, de mitja-baixa intensitat, afecta en sentit descendent la zona de forat del Graller, a la serra de Gurp.
Els Bombers han desplegat 12 dotacions terrestres, quatre helicòpters i tres avionetes i, a causa de la dificultat per accedir a la zona, caldrà helitransportar-hi una part dels efectius.