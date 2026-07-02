Publicat 02/07/2026 15:33

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació prop de la C-147z a Salàs de Pallars (Lleida)

Incendi a Salàs de Pallars (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació agrícola i forestal prop de la C-147z a Salàs de Pallars (Lleida), que ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits.

Després de l'avís al 112 aquest dijous a les 14.55 hores, el cos ha mobilitzat 12 unitats terrestres, 3 unitats aèries i 42 efectius, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

El foc es concentra al voltant d'una granja de la zona, on els Bombers se centren per evitar-ne la propagació.

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