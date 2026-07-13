Els Bombers treballen en un incendi de vegetació a Lladurs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació a Lladurs (Lleida) des d'aquest dilluns a les 12.45, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc, que agafa intensitat a la zona del collet dels Lladres, "estaria cremant una zona de difícil accés", i els treballs se centren a atacar amb contundència el flanc esquerre, que està agafant força.
També s'estan fent descàrregues al cap del flanc dret i s'hi han desplaçat 19 dotacions terrestres i aèries.