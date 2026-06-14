Els Bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge des de les 14.47 hores en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues (Lleida) amb una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, han informat en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Han explicat que el foc vindria impulsat per vent del sud i treballen per contenir el flanc dret i protegir les edificacions en el flanc esquerre.
En un altre missatge en 'X', els Agents Rurals han detallat que l'incendi afecta a una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i treballen en la investigació de les causes.