Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres amb 22 dotacions terrestres en un incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell, a Tàrrega (Lleida).
El 112 ha rebut l'avís a les 10.42 i es treballa sobre una àrea d'unes 41 hectàrees, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
També hi han participat 6 mitjans aeris, que després d'unes descàrregues "molt efectives" s'han retirat a les bases.