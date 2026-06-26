Publicat 26/06/2026 13:27

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell (Lleida)

Incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 26 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres amb 22 dotacions terrestres en un incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell, a Tàrrega (Lleida).

El 112 ha rebut l'avís a les 10.42 i es treballa sobre una àrea d'unes 41 hectàrees, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.

També hi han participat 6 mitjans aeris, que després d'unes descàrregues "molt efectives" s'han retirat a les bases.

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