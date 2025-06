GIRONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat estan treballant aquest dilluns al matí en un incendi de vegetació agrícola a Maçanet de la Selva (Girona), informen en una anotació a X, recollida per Europa Press.

El telèfon 112 ha rebut l'avís a les 11.49 hores i, segons els Bombers, l'incendi "ha quedat ancorat a la C-35" i hi estan treballant amb 8 dotacions.

El front no avança i, per ara, estan centrant els recursos en els dos flancs per "evitar que s'obrin".