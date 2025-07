Els Bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola al costat de la C-1412b a Tremp (Lleida)

LLEIDA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous a la tarda en un incendi de vegetació agrícola al costat de la C-1412b a Tremp (Lleida), han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'avís l'han rebut a les 17.46 hores; fins al lloc s'hi han desplaçat 11 dotacions dels Bombers i 3 helicòpters dels Mitjans Aeris (Maer); i, segons assenyalen, el foc "hauria fet un focus secundari a l'altre costat de la carretera".

Fonts dels Bombers, consultades per Europa Press, diuen que l'alertant ha indicat que es tracta d'un camp de civada que s'estava llaurant, i afegeixen que "hi ha habitatges a prop però no corren perill" ara com ara.