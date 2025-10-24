Els Bombers treballen en un incendi al turó de Montcada (Barcelona) amb 10 dotacions

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a les 17.15 hores en un incendi que s'ha produït al turó de Montcada (Barcelona), a la localitat de Montcada i Reixac i prop de la muntanya de Collserola, amb 10 dotacions terrestres i aèries.
Concretament, sobre el terreny hi ha set camions, dos avions de vigilància i atac i un helicòpter bombarder que prioritzen el flanc dret després d'haver deixat l'esquerre sense recorregut.
Indiquen que és un lloc de difícil accés, prop de la pedrera i envoltat de vegetació, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut 200 trucades per avisar d'aquests fets.