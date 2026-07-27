Els Bombers treballen en un incendi a Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han activat 20 dotacions (15 terrestres i 5 aèries) per un incendi de vegetació declarat aquest dilluns a la tarda a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avís de l'incendi ha estat a les 17.48 i el foc afecta terreny agrícola prop de vegetació forestal.
Els efectius estan prioritzant el flanc esquerre, que és el que crema amb més intensitat, i el dispositiu compta amb el suport de tractors per llaurar els camps i amb el contingent de bombers neerlandesos desplegats dins el programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil de col·laboració entre estats.