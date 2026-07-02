Els Bombers treballen en un incendi a Sant Climenç (Lleida) que "evoluciona favorablement"

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat tenen activades aquest dijous al migdia 20 dotacions (14 terrestres i 6 aèries) que treballen en un incendi de camps i vegetació a Sant Climenç (Lleida), a Pinell de Solsonès, i que malgrat tenir una intensitat mitjana-alta, "evoluciona favorablement".
Segons expliquen en una anotació a X recollida per Europa Press, el foc s'ha declarat a les 12.15 hores i els pagesos estan donant suport a les tasques d'extinció amb els tractors per evitar la progressió dels focus.
Els efectius del cos han intensificat les tasques a la cua de l'incendi, on l'extinció està en marxa.