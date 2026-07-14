Els Bombers treballen en un incendi a Rubió (Barcelona) amb 48 dotacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts a la tarda amb 48 dotacions en un incendi a Rubió (Barcelona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Han rebut l'avís d'una columna de fum a la zona de l'ermita de Can Massana a les 16.27.
En total són 90 efectius que treballen sobre el terreny amb 38 camions i 10 mitjans aeris, i prioritzen el flanc dret per frenar-ne l'obertura davant la previsió d'arribada de vent de ponent.
Els Bombers també han demanat la col·laboració dels pagesos per llaurar els camps, a més de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
Inicialment treballaven sobre el terreny 15 dotacions, tres de les quals aèries, però els Bombers redimensionen l'operatiu en funció de l'avanç de les flames.