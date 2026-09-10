Els Bombers treballen en un incendi en una part de la muntanya de Montjuïc

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Un incendi declarat aquest dijous al migdia crema una part de la muntanya de Montjuïc a Barcelona, on s'han desplaçat 8 dotacions dels Bombers de la capital catalana, segons confirmen fonts municipals.
També s'hi han afegit els mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat per ajudar en l'extinció.
De fet, les descàrregues d'aigua des de l'aire han "afluixat bastant" el foc, per la qual cosa no es preveu que escali.
Les mateixes fonts han afegit que l'incendi s'ha originat a la carretera de Miramar.
El foc ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts de Barcelona i els efectius estan desplegats sobre el terreny per mirar-lo de perimetrar i extingir tan aviat com sigui possible.