GIRONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns en un incendi dins una nau industrial a la GI-534, a Vilobí d'Onyar (Girona), amb 11 dotacions.

El foc afecta un tractor i caixes de fruita i no hi ha constància de ferits, segons una publicació a X recollida per Europa Press.

Els Bombers han rebut l'avís a les 13.32 hores.