Els Bombers treballen en un incendi en una nau industrial de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge amb 12 dotacions en l'incendi d'una nau industrial d'una empresa de gestió de residus situada al carrer d'Extremadura del polígon del Fonollar Nord, a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Segons ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, l'incendi crema tota la nau i està totalment desenvolupat, encara que l'extinció avança "favorablement".
A causa del fum Protecció Civil de la Generalitat recomana el confinament del barri de Casablanca.
La coberta de la nau ha col·lapsat i, davant del risc estructural, els bombers treballen des de l'exterior i realitzen maniobres defensives per evitar que el foc es propagui a l'interior d'una segona nau.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incendi.