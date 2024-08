Els Bombers treballen en un incendi en una nau industrial de Puigpelat (Tarragona)

TARRAGONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al migdia en l'incendi d'una nau industrial al polígon Ruanes de la localitat tarragonina de Puigpelat.

Segons han informat en una nota a 'X' recollida per Europa Press, els bombers han rebut avís sobre les 12.18 hores i sobre les 13.17 hi ha desplegades 11 dotacions per tractar d'apagar el foc, que està "totalment desenvolupat".

No consten ferits arran de l'incendi, i els Bombers actuen tant des de l'exterior de la nau com des del seu interior, han afegit.