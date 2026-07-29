Els Bombers treballen en un incendi a Masllorenç (Tarragona) i demanen confinar diveres urbanitzacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal a Masllorenç (Tarragona) des d'aquest dimecres a les 12.12 i han demanat confinar les urbanitzacions de Masllorenç, Masarbonès i les més pròximes al foc.
Hi treballen 46 dotacions terrestres i 7 aèries, informen els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press, i afegeixen que estan a punt de poder-lo perimetrar.
L'incendi afecta aproximadament 11,5 hectàrees, i la intensitat ha baixat, tot i que es manté actiu i el flanc esquerre ha llançat focus secundaris.