Publicat 29/07/2026 16:32

Els Bombers treballen en un incendi a Masllorenç (Tarragona) i demanen confinar diveres urbanitzacions

Imatge de l'incendi
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació forestal a Masllorenç (Tarragona) des d'aquest dimecres a les 12.12 i han demanat confinar les urbanitzacions de Masllorenç, Masarbonès i les més pròximes al foc.

Hi treballen 46 dotacions terrestres i 7 aèries, informen els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press, i afegeixen que estan a punt de poder-lo perimetrar.

L'incendi afecta aproximadament 11,5 hectàrees, i la intensitat ha baixat, tot i que es manté actiu i el flanc esquerre ha llançat focus secundaris.

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