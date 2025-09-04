Els Bombers treballen en un incendi en un local comercial d'Amposta (Tarragona)

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 10 dotacions en un incendi que s'ha declarat a l'interior d'un local comercial d'Amposta (Tarragona) aquest dijous a la tarda, després de rebre l'avís a les 14.35 hores, informen fonts dels bombers a Europa Press.
Segons afegeixen les mateixes fonts, es tracta d'un botiga de venda d'electrodomèstics i patinets, on "hi havia bateries elèctriques".
Els bombers estan remullant i obrint accessos per contenir el foc i evitar que es propagui a la resta de l'edifici.
S'ha evacuat a 28 persones i, en un missatge en 'X', el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) explica que 12 han estat donades d'alta 'in situ', 11 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i 5 més, en estat lleu, han estat derivades a l'Hospital Comarcal d'Amposta.
El SEM ha activat 5 ambulàncies i un equip conjunt SEM-Bombers; i Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Procicat per aquest incendi.