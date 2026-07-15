Els Bombers treballen en un incendi forestal a Querol (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al migdia en un incendi de vegetació forestal a Querol (Tarragona) amb 19 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris.
Segons informen fonts dels Bombers a Europa Press, s'hi estan destinant diversos mitjans per evitar que el foc es faci més gran, ja que s'han produït diversos focus en una jornada en la qual les condicions no són favorables per altes temperatures.
Es tracta del quart incendi que es produeix al terme d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquesta setmana i els efectius estan acabant d'estudiar si l'incendi s'ha originat al perímetre o es tracta d'un nou focus.