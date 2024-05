TARRAGONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts al matí en un incendi originat al barranc del racó de l'Ermita al coll de l'Alba del municipi tarragoní de Tortosa.

Segons han informat en una anotació a X recollida per Europa Press, cap a les 11.20 hi han desplegat 16 dotacions terrestres i 4 aèries per provar d'extingir el foc.

L'incendi s'ha originat cap a les 10.15 hores, i afecta una zona boscosa i camps erms, han afegit.