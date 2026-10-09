Els Bombers treballen en un incendi en una empresa de plàstics a Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres amb 11 dotacions en un incendi en una empresa de plàstics d'una nau industrial a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
No consten afectacions personals, però Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat i ha recomanat als veïns de Santa Coloma de Queralt tancar portes i finestres si els arriba el fum.
L'avís al 112 s'ha produït cap a les 15.40 hores, i l'incendi ha provocat l'ensorrament del sostre de la nau, tot i que no ha afectat ni les oficines ni una nau de la zona que té productes inflamables.