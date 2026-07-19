Els Bombers treballen en un incendi de canyes i matolls al Prat de Llobregat (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge a la tarda en un incendi de canyes i matolls al Prat de Llobregat, prop de la carretera B-250, pel qual han desplaçat 8 dotacions terrestres i 3 aèries, informen en un missatge a 'X'.
L'avís per aquest incendi s'ha rebut a les 14.29 hores i, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera B-250 es troba tallada en aquest punt.
Els Bombers centren els esforços en el segon terç del flanc dret i el flanc esquerre del foc i informen que no consten persones afectades.