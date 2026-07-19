Publicat 19/07/2026 15:38

Els Bombers treballen en un incendi de canyes i matolls al Prat de Llobregat (Barcelona)

Incendi al Prat de Llobregat
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge a la tarda en un incendi de canyes i matolls al Prat de Llobregat, prop de la carretera B-250, pel qual han desplaçat 8 dotacions terrestres i 3 aèries, informen en un missatge a 'X'.

L'avís per aquest incendi s'ha rebut a les 14.29 hores i, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera B-250 es troba tallada en aquest punt.

Els Bombers centren els esforços en el segon terç del flanc dret i el flanc esquerre del foc i informen que no consten persones afectades.

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