Els Bombers treballen en un incendi de bales de palla prop de la C-14 a Vilaverd (Tarragona)

TARRAGONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat proven d'extingir aquest dimecres a la tarda un incendi de bales de palla i vegetació prop del punt quilomètric 30 de la C-14 a Vilaverd (Tarragona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avís s'ha produït cap a les 17.20 hores i el foc està cremant la càrrega d'un camió que circulava per aquesta via, que està tallada en tots dos sentits de la marxa.
Per això, els Bombers han mobilitzat 10 dotacions terrestres i un helicòpter per llançar-hi aigua des de l'aire.