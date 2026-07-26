Els Bombers treballen en un incendi agrícola a Tremp (Lleida)

LLEIDA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest diumenge en un incendi agrícola que afecta uns camps a Tremp (Lleida), al costat de la carretera C-1311.
Segons han informat fonts dels bombers a Europa Press, s'han activat 13 dotacions terrestres i 1 avió de vigilància i atac (AVA) després de rebre un avís a les 12.30 a través del telèfon 112.
Els camps afectats ja s'estaven llaurant, fet que redueix el risc de propagació ràpida de les flames, i no es preveu ara com ara sol·licitar el confinament de la població propera.