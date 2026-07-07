Els Bombers treballen amb una cinquantena de dotacions en els focs de Sentmenat i Carme (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estat la matinada d'aquest dimarts treballant "intensament" en l'episodi de simultaneïtat d'incendis forestals que afecten a Catalunya amb una cinquantena de dotacions respectivament en els incendis de Sentmenat i Carme (Barcelona).
En concret, en el foc de Sentmenat (Barcelona) el perímetre s'ha mantingut "bastant estable" durant la nit, les maniobres han resultat efectives, es mantenen 56 dotacions i s'incorporaran al matí mitjans aeris, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En l'incendi a Carme (Barcelona), a la nit s'ha treballat en diferents maniobres per consolidar el flanc dret, es mantenen una cinquantena de dotacions i també s'incorporaran al matí mitjans aeris.
Efectius del cos segueixen en l'incendi estabilitzat de la Bisbal d'Empordà (Girona) i el controlat d'Artesa de Segre (Lleida).
La Generalitat ha demanat ajuda aquest dilluns a la Unitat Militar d'Emergències (UME) per fer front als 3 incendis simultanis que s'han activat: a Sentmenat (Barcelona), a la comarca de l'Anoia, entre les poblacions de Carme i la Pobla de Claramunt (Barcelona) i Artesa de Segre (Lleida).