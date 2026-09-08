Els Bombers treballen amb 78 efectius i 21 dotacions en un incendi prop de Treguany (Lleida)

LLEIDA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts a la tarda amb 78 efectius i 21 dotacions terrestres en l'extinció d'un incendi forestal prop del nucli de Treguany, a la Baronia de Rialb (Lleida), ha informat el cos d'emergències en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fins al lloc també s'hi han desplaçat dos mitjans aeris i cinc helicòpters i entre els efectius desplegats hi ha membres dels Grups d'Actuacions Forestals (GRAF) i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers.
El foc, que s'ha originat per la caiguda d'un llamp a les 16.07 hores, afecta la zona de la rasa de Comaferrera i crema una roureda en una zona de difícil accés, amb flama activa a la cua-flanc dret.