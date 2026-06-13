Els Bombers treballen amb 25 dotacions en un incendi de vegetació a Sanaüja (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 25 dotacions, a més de 3 helicòpters i 4 avions, en un incendi de vegetació agrícola a Sanaüja (Lleida), que ha impactat en una zona de massa forestal i crema amb intensitat.
Els bombers han rebut l'avís per aquest incendi a les 13.02 hores d'aquest dissabte i treballen des de terra per estabilitzar la zona agrícola, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els mitjans aeris centren els seus esforços a frenar l'evolució a la zona forestal.